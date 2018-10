Mopedlenkerin (16) bei Unfall schwer verletzt

Am Samstag gegen 21.45 Uhr lenkte ein 43-jähriger Österreicher sein Auto auf der Gumppstraße in Innsbruck/Pradl in westliche Richtung und bog an der Kreuzung mit der Lindenstraße nach links ab. Dabei dürfte der 43-Jährige eine 16-jährige Mopedlenkerin übersehen haben, welche auf der Gumppstraße in östliche Richtung unterwegs war. Beim Zusammenstoß wurde die 16-Jährige auf die Fahrbahn geschleudert und dabei schwer verletzt. Nach der Erstversorgung wurde das Mädchen von der Rettung in die Klinik Innsbruck verbracht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.