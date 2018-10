In NMS-Hötting grassiert das Drohnenfieber

Im Anschluss an den Theorieteil konnten die begeisterten Kinder bzw. Jugendlichen ihre erworbenen Kenntnisse in der Praxis umsetzen. Mit großem Eifer bauten sie selbst insgesamt 16 Lego-Drohnen und ließen sie sicher durch den Luftraum der Turnhalle fliegen. Als abschließendes Highlight steht kommende Woche ein Besuch der IKT-Sicherheitskonferenz in Alpbach auf dem Programm. Dort wird gezeigt, wie man Drohnen abwehrt.