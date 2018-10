Weltpremiere für den neuen Walkner-Film

Salzburgs Ski-Freeride-Ass Eva Walkner und ihre Kollegin auf der Profi-Tour, Jackie Pass, verbindet eine tiefe Freundschaft. Beide haben in ihren Karrieren mit ähnlichen Rückschlägen zu kämpfen gehabt. Wie sie ihre Träume und Ziele trotzdem erreichten, zeigen sie in ihrem neuesten Film „Evolution of Dreams.“ „Es ist ein richtiger, ehrlicher Auszug aus unserem Leben“, sagt Walkner. So kämpfte Pass zum Beispiel am Ende ihrer Buckelpisten-Karriere mit schweren Depressionen. Trotzdem fand sie den Weg zurück. Auch Walkner durchlebte schwierige Phasen, kämpfte oft mit schweren Verletzungen.

Zwei Jahre lang drehten sie für den Film. Ein Highlight darin ist sicher der Aufstieg mit der darauf folgenden Abfahrt von der Eiger-Westwand in der Schweiz. Auch andere steile Wände haben die beiden Skifahrerinnen für das neue Werk bezwungen. „Die Hänge waren 45 bis 50 Grad steil. Auf der Streif in Kitzbühel ist die steilste Stelle 40 Grad“, erklärt die Salzburgerin. Gestaltet wurde der knapp 30-minütige Film von Carina Brunnauer. Die Dauer dafür: Drei Monate. Wieviel Rohmaterial während der zwei Jahre entstanden ist? „Ich weiß es gar nicht genau, aber echt viel“, sagt die Weltmeisterin. Die Weltpremiere findet am kommenden Freitag, 19.10., bei Skoda Salzburg in der Sterneckstraße statt. Der Eintritt ist frei, nur eine vorige Anmeldung ist erwünscht. Das lässt sich auch ihr Bruder, Motorrad-Ass und Rallye Dakar-Sieger, Matthias Walkner nicht entgehen und wird vor Ort sein.

Als besonderes Schmankerl verlost Walkner Freeride-Utensilien, angefangen von Skiern, über einen ABS-Rucksack bis hin zur Bekleidung. Danach wird „Evolution of Dreams“ auf Welttournee gehen: 110 Stopps in ganz Europa, Russland, USA und Kanada sind geplant.