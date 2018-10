Höhere Ansprüche der Jungen sind irrsinniger Motor

Die Tabakfabrik in Linz: Wer im Bau 1 im vierten Stock aus dem Lift aussteigt, steht wenig später vor dem riesigen smec-Schriftzug samt dem goldenen Plättchen, das an Kredit- und Bankomatkarten erinnert. Was passt! Denn irgendwie dreht sich ja bei Smarter Ecommerce auch alles um Bezahlen. Die Linzer sind darauf spezialisiert, die Werbung ihrer Kunden für die Google-Suche so zu optimieren, dass diese möglichst viel verkaufen. Große Mengen an Such-Eingaben werden dafür von der bei smec entwickeltem Software analysiert und die Textanzeigen der Kunden angepasst.