Betrug mit Pflegegeld für Sohn: 37.000 € Schaden

Die Österreicher mit türkischen Wurzeln kamen mit ihrem nach einem Unfall geistig und körperlich schwer beeinträchtigten Sohn zur Verhandlung ins Landesgericht Linz. Zu dritt waren sie auch in die frühere Heimat gereist, um den Sohn behandeln zu lassen. Mit nur einer Unterbrechung dauerte der Auslandaufenthalt 22 Monate. „Wenn man in Österreich Pflegegeld bezieht, ist ein Wohnsitz in Österreich Voraussetzung“, belehrt die Richterin die Angeklagten.