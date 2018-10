Türkei soll Beweise für Mord an Khashoggi haben

„Es läuft eine orchestrierte Kampagne, um das Königreich zu diskreditieren“, schrieb ein saudischer Kolumnist auf der englischsprachigen Nachrichtenseite Riyadh Daily. Auch die saudische Seite Sabq sieht eine „massive Verwirrungskampagne“. Die saudische Nachrichtenseite Ayil kommt sogar zu dem Schluss, ein Bild von Khashoggi und seiner türkischen Verlobten Hatice Cengiz sei gefälscht. Cengiz sei im Nachhinein in das Foto kopiert worden. Indes ist am Freitag auch eine Delegation aus Saudi-Arabien in der Türkei eingetroffen. Sie habe mit den Ermittlungen in dem Fall zu tun, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag.