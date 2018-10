Noch kein Ende des „Oktober-Sommers“ in Sicht

Gastgartensaison muss nicht vorbei sein

„Unsere Gäste sitzen immer noch gerne draußen, der warme Herbst ist super für uns“, freut sich Johanna Schallmeiner vom „Hoisn Wirt“ in Gmunden - doch auch dort ist am 28. Oktober Schluss! Anders die Situation in den Linzer Schanigärten. Laut Verträgen dauert die Gastgartensaison von 1. März bis 31. Oktober. „Wer den schönen Herbst aber noch ausnutzen möchte, kann die Saison gerne verlängern. Einige haben das schon gemacht, aber nicht allzu viele - wir begrüßen das aber sehr“, sagt Robert Huber, Direktor der Bau- und Bezirksverwaltung.