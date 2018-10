Hochzeit am Grab: Frau heiratet toten Bräutigam

Kendall Murphy war Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr von Evansville und rückte immer wieder zu Einsätzen aus. So auch am Abend des 10. November 2017. Eigentlich war es ein Routineeinsatz für den erfahrenen Feuerwehrmann, doch dann krachte plötzlich ein betrunkener Kollege in die Unfallstelle und überfuhr Murphy. Der 27-Jährige war sofort tot.