BMW i3 gibt‘s künftig nur mehr ohne Range Extender

Nach und nach entwickelt sich der BMW i3 in die richtige Richtung. Das wahrscheinlich umweltfreundlichste Elektroauto der Welt war er von Anfang an, doch langsam, aber sicher bekommt er so viel Reichweite in die Akkus, dass er zu einer ernsthaften Alternative wird. Da ist es nur konsequent, dass BMW die Variante mit Reichweitenverlängerer aus dem Programm nimmt.