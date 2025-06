Löschangriff geht weiter, Schulpflicht ausgesetzt

Weiter kein „Brand aus“ auf dem Areal einer Recycling-Anlage im Osttiroler Nußdorf-Debant: Die Löscharbeiten gingen in der Nacht und am Montag auf Hochtouren weiter. Im Fokus stehen dabei das Umgraben der Müllberge und die Bekämpfung von Glutnestern. Experten führten bereits erste Luftmessungen durch. In elf Gemeinden wurde die Schulpflicht ausgesetzt.