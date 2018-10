Interesse an Volksbegehren war in Tirol gering

Tirol knapp vor Vorarlberg

Auch beim "Frauen*Volksbegehren“, das insgesamt eine halbe Million Menschen (genau 481.906) unterschrieben, hielt sich das Interesse in Tirol in Grenzen: Nur 5,7 Prozent unterzeichneten dieses. Damit belegte Tirol den vorletzten Platz, dieses Mal aber vor Vorarlberg (5,1 %). Bei beiden Volksbegehren wurden die meisten Unterschriften in Wien erzielt.