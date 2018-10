Keine Steigerung bei Öffi-Preisen!

In quasi letzter Sekunde einigten sich alle Parteien in Neusiedl am See auf einen „Kostenstopp“ bei den öffentlichen Verkehrsmitteln im Bezirksvorort. Zwar stand zuerst noch eine empfindliche Preiserhöhung auf der Tagesordnung, doch durch den Einsatz der Grünen-Mandatare Andrea Kiss und Hannes Linhart konnten bei der Gemeinderatssitzung alle anderen Fraktionen von „sinnvolleren“ Maßnahmen überzeugt werden.