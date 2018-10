Millionen WLAN-Kameras weltweit potenzielle Wanzen

Spannerei, Spionage, DDoS-Überlastungsangriffe

Hacker könnten die Schwachstellen nutzen, um sich in die Videoüberwachung einzuklinken und Benutzer zu beobachten oder - wenn eine Kamera mit Gegensprecheinrichtung ausgestattet ist - mit diesen zu kommunizieren. Sie könnten gezielt Überwachungskameras in sensiblen Einrichtungen kapern, um dort Geheimnisse abzugreifen. Und sie könnten die Kameras in digitale Waffen verwandeln und in Botnetze eingliedern, um dann mit ihnen DDoS-Überlastungsangriffe auf unliebsame Server zu unternehmen.