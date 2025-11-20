Rekorde, Erdbeben und eine grandiose Prater-Party

Rekorde, Skurriles, leider eine Tragödie und eine ausgelassene Prater-Party am Ende: Die für Österreich so erfolgreiche WM-Quali war von allerlei Emotionen und ungewöhnlichen Begegnungen geprägt. Etwa in Rimini, wo die „Krone“ Anfang Juni zu später Stunde San Marinos Verteidiger Alberto Riccardi traf. Welcher die Strand-Party am Meer in vollen Zügen genoss, am Handy stolz Fotos von seinem Duell wenige Stunden zuvor mit Bosniens Edin Dzeko präsentierte – und da bereits vom Duell tags darauf mit Marko Arnautovic schwärmte.