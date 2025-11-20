Angekündigter Amoklauf an Schule nur ein „Gerücht“

Seitens der Exekutive wurde erklärt, dass der betreffende Schüler angegeben habe, nur seine Meinung (eine Art Gedankenspiel) dem 14-Jährigen kundgetan zu haben. Der Grund dafür sei die kriminelle Vorgeschichte des Verdächtigen gewesen. Von einer tatsächlichen Bedrohung habe der Bursche jedoch nichts gewusst. Auch stand der Schüler zudem mit dem 14-Jährigen nicht in Kontakt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.