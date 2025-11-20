Brand bei Klimakonferenz: Abgeordnete evakuiert

Hunderte Menschen, die das Gelände des früheren Flughafens verlassen mussten, warteten zunächst vor den Türen im Regen. Qualm zog in Richtung der Bushaltestellen. Warum der Brand ausgebrochen ist, war am Donnerstagabend nicht bekannt. Offiziell ist das Ende der UN-Klimakonferenz für Freitag geplant. Erwartet wird aber, dass die Verhandlungen in das Wochenende verlängert werden, auch der Brand dürfte dazu nun beitragen.