Legende Thomas Muster

„Das jetzige Daviscup-Format ist eine Katastrophe“

Tennis
20.11.2025 18:33
Jurij Rodionov
Jurij Rodionov(Bild: GEPA)

Noch immer mit Enttäuschung in den Köpfen, doch diese erhoben, landete der Großteil von Österreichs Daviscupteam Donnerstagmittag wieder in Wien. Die Ansage ist klar: Nächstes Jahr will man erneut versuchen, sich für das Finalturnier zu qualifizieren. Doch ab 2028 könnte dieses ohnehin Geschichte sein.

0 Kommentare

Fest hatten Österreichs Tennisspieler an das Wunder von Bologna geglaubt, daran, Italien dort schlagen zu können. Die Enttäuschung über das 0:2 war dementsprechend gegeben. Dabei sollten Jurij Rodionov, Filip Misolic, Lukas Neumayer, Alexander Erler und Lucas Miedler stolz sein. Was auch Kapitän Jürgen Melzer unterstrich: „Wir sollten aus dem Jahr viel Positives mitnehmen. Wir haben höher eingestufte Nationen besiegt, es in einer Weltsportart unter die besten acht geschafft.“

