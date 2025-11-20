„Das jetzige Daviscup-Format ist eine Katastrophe“

Fest hatten Österreichs Tennisspieler an das Wunder von Bologna geglaubt, daran, Italien dort schlagen zu können. Die Enttäuschung über das 0:2 war dementsprechend gegeben. Dabei sollten Jurij Rodionov, Filip Misolic, Lukas Neumayer, Alexander Erler und Lucas Miedler stolz sein. Was auch Kapitän Jürgen Melzer unterstrich: „Wir sollten aus dem Jahr viel Positives mitnehmen. Wir haben höher eingestufte Nationen besiegt, es in einer Weltsportart unter die besten acht geschafft.“