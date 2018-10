„Darksiders 3“: Das sind Furys Special-Moves!

THQ Nordic und die Entwickler von Gunfire Games haben einen neuen Trailer zu „Darksiders 3“ veröffentlicht, in dem sie die Spezialfähigkeiten vorführen, die Heldin Fury erlangt, wenn sie ihre Kraftform freischaltet. Sowohl Kräfte als auch Fähigkeiten entwickeln sich im Laufe des Spiels weiter, damit die Heldin im Kampf gegen die sieben Todsünden bestehen kann. „Darksiders 3“ erscheint am 27. November für PC, PS4 und Xbox One.