Flugausfälle sorgen für viel Ärger bei Kunden

„Heute fielen schon vier Flüge zwischen Innsbruck und Frankfurt aus. Insgesamt waren es heuer, glaub ich, schon 66“, wandte sich am Donnerstag ein verärgerter Leser an die „Krone“. Ein Problem, das immer öfter vorkäme. „Ja, wir nehmen das auch wahr“, bestätigt Marco Pernetta, Geschäftsführer des Innsbrucker Flughafens die Ausfälle. „Aber wir können da leider wenig machen.“ Am Donnerstag habe es sich um ein technisches Problem gehandelt - aber: „alles, was fliegen kann, ist in der Luft“, betont der Flughafen-Chef. Einen Trend erkenne er nicht: „Natürlich werden Teile mit der Zeit einfach kaputt. Um Ausfälle gering zu halten, wird aber alles regelmäßig gewartet.“