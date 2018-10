Asterix spricht seit 50 Jahren Deutsch: Feier mit!

370 Millionen Alben verkauft - ein Drittel davon auf Deutsch

In den 50 Jahren seit dem erstmaligen Erscheinen von „Asterix der Gallier“ in deutscher Sprache (am 18.12.1968) wurde im deutschsprachigen Raum ein Drittel der weltweiten Gesamtauflage - sagenhafte 370 Millionen Alben - gekauft, gelesen und verschlungen. Ein verlegerisches Phänomen das seinesgleichen sucht und dessen Erfolgsgeschichte alle zwei Jahre mit neuen Abenteuern fortgeschrieben wird.