Kupfer-Bande muss bis zu fünf Jahre hinter Gitter

Die Panne eines mit Kupferkathoden vollgestopften Lastwagens, der im Oktober 2016 in der Slowakei umgeleitet wurde, brachte den Stein ins Rollen. Der Fahrer wurde verhaftet und packte aus. So mussten in den vergangenen Wochen gleich sechs Ungarn und zwei Slowaken (zwischen 30 und 47 Jahren) immer wieder auf der Anklagebank des Innsbrucker Landesgerichtes Platz nehmen. Der Vorwurf: Kupferdiebstahl in Millionenhöhe! Die Männer sollen Lieferaufträge mit der wertvollen Fracht via Internet-Börsen legal erworben und bei Unternehmen, wie etwa den Montanwerken in Brixlegg, abgeholt haben. Dann aber wurden offenbar die Lieferpapiere gefälscht und die Ware nach Osteuropa geschleust - wo sie schließlich spurlos verschwand. Während zwei Ungarn freigesprochen wurden, hagelte es für die anderen zum Teil hohe Haftstrafen. Ein 30-jähriger Slowake und ein Ungar (35) müssen sogar fünf Jahre hinter Gitter. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.