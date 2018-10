Motorrad streifte Mofa-Mädchen beim Überholen!

Eine 15-Jährige aus dem Bezirk Freistadt fuhr am 4. Oktober 2018 gegen 14 Uhr in Pregarten mit ihrem Mofa auf der Tragweiner Straße vom Stadtzentrum kommend in Richtung Tragwein. Als sie auf dem Zubringer zur B 124 fuhr, überholte sie ein Motorrad, dieses streifte beim Überholen den linken Rückspiegel am Mofa, wodurch das Mädchen die Kontrolle über das Mofa verlor, ins Schleudern und dann zu Sturz kam. Die 15-Jährige fiel auf die Fahrbahn, kullerte über diese und kam rechts neben der Fahrbahn zu liegen. Der Motorradlenker fuhr jedoch ohne Anzuhalten weiter.