Ölspur verriet fahrerflüchtigen Unfalllenker

Ein 45-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck lenkte seinen Pkw am 4. Oktober 2018 gegen 22.40 Uhr in Wolfsegg am Hausruck vom Parkplatz der Schulstraße retour eine abschüssige Straße hinunter. Laut Zeugenaussagen fuhr er dabei auf einen Betonsockel auf. Nachdem der Mann mehrmals versuchte sein Auto von dem Betonsockel zu befreien, nahm einer der Zeugen Kontakt mit dem Lenker auf. Der 45-Jährige ignorierte diesen jedoch und fuhr Richtung Ottnang davon.