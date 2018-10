Axtmord an Mieter: Pädophiler Kannibale in Haft

Einen schauderhaften Fund hat die Polizei in Russland gemacht. In der Wohnung zweier Verdächtiger fanden die Ermittler den abgetrennten Kopf eines Mordopfers in einem Ofen. Ein mutmaßlicher pädophiler Kannibale und seine zwölf Jahre alte Freundin hatten den jungen Mann zuvor im Streit getötet. Die beiden Festgenommenen hätten ihr Opfer später kochen und essen wollen. Ihre schauderhafte Begründung: Sie hatten sonst nichts zu essen.