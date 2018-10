OP-Wartezeiten bleiben Reizthema in der Politik

ÖVP-Klub antwortet für Landesrätin

Haberlander tritt die Antwort auf den Vorwurf Makors aber an den ÖVP-Landtagsklub ab, wo Klubobfrau Helena Kirchmayr so reagiert: „Für die bestmögliche Versorgung der Patientinnen und Patienten ist Transparenz im Gesundheitssystem notwendig. Diese Transparenz bestätigt der Rechnungshof in seinem Folgebericht.“ Anmerkung: Dieser ist gerade veröffentlich worden, befasst sich aber nur mit Teilaspekten der ursprünglichen Prüfung.