Geistig Behinderte schlief zwei Tage im Freien

Eine geistig beeinträchtige Seniorin ist auf Drängen ihres Vermieters in der Vorwoche in Ternberg delogiert worden. Die allein stehende Frau wurde mit Billigung des SP-Bürgermeisters in die Notschlafstelle Steyr gebracht, wo sie nicht blieb. Sie ging zurück nach Ternberg und harrte zwei Nächte unbeachtet im Freien aus.