Telefonbetrüger entlockten Linzerinnen 182.000 €

Seit ein Unternehmer 200.000 Euro für die Kaution eines in den USA wegen eines Sexualdeliktes verhafteten Mühlviertler (18) spendete, sind in Oberösterreich massiv Kautions-Gauner unterwegs: Sie rufen Senioren an, behaupten, einer ihrer Verwandten müsse nach einem Unfall in Haft, wenn nicht Kaution bezahlt wird.