Ferienregionen jubeln über Spitzensommer-Bilanz

„Das war einer der besten Sommer, an die wir uns erinnern“, ist Wolfgangsee-Tourismuschef Hans Wieser happy. Auf eine nächtigungsstarke Vorsaison im Mai und Juni folgte ein herausragender Sommer: Insgesamt wurden zwischen Mai und August 646.775 Nächtigungen gezählt, das sind um 6,16% mehr als ein Jahr zuvor. Stark zugelegt hat auch die Region um den Dachstein mit 442.988 Nächtigungen (+8,32%). Der Attergau-Verband darf sich über ein Plus von 26,8% freuen, hat von Mai bis August 157.147 Nächtigungen verzeichnet - was auch auf ein internationales Pfadfinderlager zurückzuführen ist.