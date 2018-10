Helferin in Indonesien: „Das Leid ist schrecklich“

Sie sind in Makassar. Verletzte aus Palu werden zu Ihnen gebracht und behandelt?

Die Regierung will die Schwerverletzten auf der Insel herausfiltern, diese werden dann zu uns geflogen. Natürlich wollen aber auch andere Überlebende weg aus Palu, dadurch entsteht ein riesen Chaos am Flughafen. Eines der größten Probleme ist, dass Wasser und Lebensmittel schön langsam knapp werden, die Lage verschlechtert sich von Stunde zu Stunde.