Kinder lernen spielerisch Müll vermeiden

Es ist ganz schön laut in der großen Halle der Energie AG im Linzer Bäckermühlweg 46. Dutzende Kinder üben mit Umweltberatern das richtige Mülltrennen, sind mit Feuereifer bei der Sache. „Umweltbildung ist ein Zukunftsthema, das bereits im Kindergarten und in der Volksschule auf spielerische Weise thematisiert werden soll. Pubertierenden wird man das nicht mehr beibringen können, die interessieren andere Sachen“, sagt der oö. Bildungsdirektor Alfred Klampfer. Er ist sich mit ARA-Vorstand Werner Knausz einig, der auf die Herausforderungen des geplanten EU-Kreislaufwirtschaftspakets hinweist: „Mit ARA4kids investieren wir in die Zukunft.“