„Lohnverhandlungen Sache der Sozialpartner“

Die Wirtschaftskammer mische sich ja auch nicht in die Gehaltsverhandlungen im öffentlichen Dienst ein: „Wenn man mit so etwas anfängt, dann kommt jede Woche eine andere Gruppe und wünscht sich was. Nein, so geht das nicht. Die Kollektivvertragspartner sind professionell und haben oft genug bewiesen, dass sie bei allen Gegensätzen zu fairen Resultaten kommen.“