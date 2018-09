Kärntnerin zeigt, wie man als 100-Jährige gut lebt

„Sie wollen also zeigen, dass die 100-Jährigen noch nicht ganz deppert sind“, lacht Ilse Hitz, als wir ihr Domizil in Drobollach betreten. „So ein schöner Platz - da kann man ja gar nicht grantig sein“, sagt die vierfache Mama, zehnfache Oma und 17-fache Uroma und blickt über den Faaker See.