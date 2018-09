Brand in Wohnung: Tablet-PC verkohlte am Herd

Freitag gegen 7.50 Uhr: Rauch dringt aus einer Wohnung in einem Mehrparteienwohnhaus in Feistritz im Rosental. Der Brandmelder schlägt an, ein Nachbar (46) rennt sofort zur Wohnungstür, die unversperrt ist, und findet in der Küche das glosende Tablet. Rasch wirft er es aus dem Fenster, um weitere Rauchentwicklung, Flammen und Schäden zu vermeiden.