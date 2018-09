Junger Kärntner mit Nacktfotos erpresst

Online hat ein 23-jähriger Wolfsberger Spaß mit einer vermeintlichen Kärntnerin, die er Online in einem sozialen Netzwerk kennen gelernt hatte. Der junge Mann wurde überredet, sexuelle Handlungen an sich selbst vorzunehmen, zumal die vermeintliche Frau vorgab, dies auch an sich selbst zu tun. Doch der Spaß hörte rasch auf, als der Mann plötzlich eine Geldforderung erhielt.