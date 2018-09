Radfahrerin nach Crash mit Auto nicht ansprechbar

Eine 54-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Freistadt fuhr am 25. September 2018, gegen 08.40 Uhr früh, auf der Ferdinand-Markl-Straße in Linz-Urfahr und wollte an der Kreuzung mit der Leonfeldner Straße rechts abbiegen. Gleichzeitig wollte eine 63-jährige Radfahrerin, welche ebenfalls auf der Ferdinand-Markl-Straße fuhr, die Kreuzung passieren. Es kam zu einer seitlichen Kollision wobei die Radfahrerin zu Sturz kam und schwere Kopfverletzungen erlitt.