Hugh Jackman: Große Party zu seinem 50. Geburtstag

Am 12. Oktober feiert Hugh Jackman seinen 50. Geburtstag. Wenn es nach seiner Frau Deborra-Lee Furness geht, soll dieser Meilenstein mit einer großen Party gefeiert werden. In einem Interview mit „Extra“ scherzte Jackman: „Wenn Deb ihren Kopf durchsetzen würde, dann würde die gesamte Stadt New York zu einer Party kommen. Also es kommt ganz New York City und wenn du nicht eingeladen bist, tut es mir leid, weil alle anderen kommen.“