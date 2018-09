400 Jahre altes Schiffswrack vor Portugal entdeckt

Es handle sich „um den bedeutendsten archäologischen Fund in Portugal seit 1994“, sagte der Projektleiter Jorge Freire. Die Tatsache, dass das Schiff Pfeffer geladen hatte, deute darauf hin, dass es bei der Ankunft in Lissabon gesunken sei. 1994 war in derselben Region ein Schiff aus dem frühen 17. Jahrhundert gefunden worden. In beiden Fällen handelte es sich um den Schiffstyp Nao.