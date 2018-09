Für Berufs-Talente ist die „Probezeit“ nun vorbei

“Man kann aufgeben, nachgeben oder alles geben“

In welchen Bereichen die anderen Oberösterreicher bei den Euroskills-Wettkämpfen ihr Können zeigen? Christof Hinterleitner aus Frankenburg, der die HTL in Braunau absolviert hat, geht in der Elektronik an den Start, Christian Buchegger aus Vorchdorf bei den Möbeltischlern und Michael Kraml aus Traberg bei den Kälteanlagentechnikern. Erfahrung bringt Julia Rumetshofer mit: Die Bäckerin aus dem Mühlviertel zeigte schon bei den Worldskills in Abu Dhabi auf. Ihre Devise: „Man kann aufgeben, nachgeben oder alles geben.“