„Smash Bros.“-Fan bekommt letzten Wunsch erfüllt

„Danke euch allen, das bedeutet mir so viel“

Offenbar mit Erfolg. Am vergangenen Freitag besuchten zwei offizielle Nintendo-Vertreter Taylor zu Hause. Mit im Gepäck: die offizielle E3-Demo des Games. Drei Stunden lang habe er diese mit einem Freund, seinem Bruder und seiner Mutter spielen dürfen, freute sich Taylor via Twitter. „Danke euch allen, das bedeutet mir so viel“, schrieb er.