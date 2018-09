Autos verparken Schulareal, Einfahrten und Gehweg

Ein regelrechtes Verkehrschaos herrscht täglich im Bereich des Schulareals in der Johann Strauß-Gasse in Klagenfurt. Die Gehwege sind verparkt, Autofahrer halten sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Eltern sind besorgt um die Sicherheit ihrer Kinder. Es kam schon mehrmals zu Unfällen.