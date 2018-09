Jet, F1-Bolide, Superbike: Wer macht das Rennen?

Am Ende fuhr mit 9,254 Sekunden der fünffache ehemalige türkische Motorrad-Weltmeister Kenan Sofuoglo auf seiner 998 Kubik starken Kawasaki den Sieg ein - und landete damit vor dem britischen Formel-1-Fahrer Jake Dennis im RB 14 und dem F16-Kampfjet seines Landsmannes Erhan Gunar. Platz vier ging an den Tesla, an dessen Steuer die finnische Rennfahrerin Emma Kimiläinen saß.