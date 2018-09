Linzer (46) mit Messer angegriffen und verletzt

Zu einem brutalen Überfall kam es in der Bleibtreustraße in der Grünfläche vor einem Wohnhaus: Dort wurde ein 46-jähriger Linzer von zwei unbekannten Tätern angegriffen und mit einem Messer niedergestochen. Ein Zeuge gab an, dass die Täter, südländischer Herkunft, von der Grünanlage zwischen Beringerstraße und Bleibtreustraße in Richtung Franckstraße flüchteten.