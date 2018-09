Ausbau kurbelt Mitarbeiter-Bedarf in Ennsdorf an

Maschinenfahrer gesucht

Die VFI stellt seit über 50 Jahren viele bekannte pflanzliche Öle her, etwa das Kronen-Öl. Zudem werden von dem von Florian Rauch und Wolfgang Ahammer geführten Betrieb Lebensmittelhersteller beliefert, die Öle und Fette für ihre Produkte benötigen. Insgesamt sind 160 Mitarbeiter bei der VFI beschäftigt, davon elf in Ennsdorf. Und die Zeichen stehen auf Wachstums. So werden in Ennsdorf etwa Maschinenfahrer gesucht.