Vergewaltiger telefonisch zur Vernehmung beordert

Mittlerweile ist der Verdächtige wieder zu Hause in Rumänien bei den gemeinsamen beiden Töchtern. Die Tat soll er bei einem Besuch im Innviertel bei seiner ehemaligen Frau (33) begangen haben. Sie wirft ihm vor, sie in der Wohnung in Braunau einen Tag lang gefangen gehalten, geschlagen und mehrfach vergewaltigt zu haben. Sie berichtete nach der Tat alles der Polizei, die eine Fahndung nach dem Rumänen, der wohl schon lange immer wieder sehr eifersüchtig reagiert hatte, hinausgab.