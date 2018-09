Gabriel (2) starb sechs Wochen nach Pool-Unfall

Nach eineinhalb Monaten im Wachkoma ist, wie jetzt bekannt wurde, ein Zweijähriger aus Pichl bei Wels in der Linzer Kinderklinik gestorben. Der kleine Gabriel war am 1. August in einem unbeaufsichtigten Augenblick in den Swimmingpool der Familie geklettert. Der Lebensgefährte der Mutter (37) hatte ihn herausgezogen.