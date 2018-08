Nach Badeunfall: Weiter Bangen um „Pool-Buben“

Künstlicher Tiefschlaf

Dann wurde der Kleine in die Linzer Kinderklinik eingeliefert, liegt seither dort im künstlichen Tiefschlaf.

Nur eine Nacht musste jener Vierjährige in der Klinik bleiben, den am 31. Juli eine Bademeisterin in Linz aus dem Wasser gezogen hatte.

Auch dem Sechsjährigen aus Steyr geht es wieder gut, der am 29. Juli in Kremsmünster fast ertrunken wäre.