Betrunkene 52-Jährige schlug Beamten ins Gesicht

Mittwoch gegen 2 Uhr war es zu laut in der Wohnung im Mehrparteienhaus in Lienz. Die Polizei rückte an, um für Ruhe zu sorgen. Als die 52-Jährige endlich die Tür öffente, wurde offensichtlich: Da ist Alkohol im Spiel, viel Alkohol. Die Frau trat auf den Gang, warf die Tür ins Schloss, beschimpfte die Beamten, wurde immer aggressiver und schlug schließlich einen Polizisten. Mit der rechten Faust verletzte sie ihm im Gesicht. Die 52-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Es folgt eine Anzeige.