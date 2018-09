So luxuriös ist Erdogans neuer Jet um 500 Mio. $

Opposition kritisiert „fliegenden Palast“

Die Oppositionspartei CHP bezeichnete den Neuzugang im türkischen Fuhrpark als „fliegenden Palast“. Sie warf Erdogan vor, den Luxusjet just in einer schweren Wirtschaftskrise um Steuergeld gekauft zu haben. Der Staatschef hingegen meinte, es sei ein Geschenk gewesen, und kündigte eine Klage gegen die Partei an.