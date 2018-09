Feuerberg-Kochlehrling unter den Top 10 der Welt

Der Titel ging an Joseph Tran aus Kanada, den zweiten Platz holte der Deutsche Michael Becherer und der dritte Platz ging an Emmiina Marianne Lehtonen aus Finnland. Moritz kochte sich mit seinem Menü erfolgreich unter die Top 10 der Jungköche. Die Award Zeremonie mit Galadinner war der krönende Abschluss einer Reise, die Moritz sicher nicht so schnell vergisst. „Es war eine einmalige Erfahrung. Sei es die 36 Grad im Schatten und die 94 Prozent Luftfeuchtigkeit in Keelung, das Kochen mit dem Gasbackofen, der sehr anspruchsvolle Wettbewerb, die geschlossenen Freundschaften, der Austausch mit Kollegen aus aller Welt oder das taiwanische Essen.“