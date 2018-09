Caritas: Demenz-Angehörige brauchen Unterstützung

„Für Angehörige ist es eine schwere Belastungssituation, Demenz-Kranke zu Hause zu betreuen. Diese Aufgabe kann überfordern und mitunter zu sozialem Rückzug und zu Isolation führen“, so Caritas-Präsident Michael Landau. Bewusstseinsbildung, Enttabuisierung und Kompetenzstärkung seien nun notwendig.. Ein konkreter Maßnahmenplan und ein gesichertes Budget seien unabdingbar. Bundesländer, Sozialversicherungen, Ämter, Verwaltungen,, Polizei, Wirtschaft und alle im Gesundheits- und Pflegebereich müssten an einem Strang ziehen. „Die Gesellschaft sollte demenzfreundlicher werden“, so Landau. Mit Informationsveranstaltungen und Betreuungsangeboten sollen Berührungsängste abgebaut und Angehörige untersützt werden.